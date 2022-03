Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerdiebstahl - Kennzeichen von zwei Autos gestohlen - Einbruch in Büroräume - Einbruch in Einfamilienhaus - Diesel gestohlen - Geldbeutel erpresst - Diebstahl eines Stromverteilerkastens

Fulda (ots)

Rollerdiebstahl

Hünfeld. Einen weißen Roller der Marke "Keeway Sport" versuchten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (09.03.) im Wartburgring zu entwenden. Vermutlich um das Zündschloss des Zweirads kurzzuschließen, hebelten die Täter die Verkleidung hinter dem Lenkrad des Zweirads auf. Als dies nicht gelang, bewegten die Diebe das Fahrzeug mehrere Meter auf dem Gehweg, ließen es jedoch schließlich zurück. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen von zwei Autos gestohlen

Hünfeld. Zwei Fahrzeuge in der Rudolf-Diesel-Straße wurden in der Nacht zu Mittwoch (09.03.) Ziel unbekannter Täter. Die Diebe entwendeten das vordere sowie das hintere amtliche Kennzeichen FD-LE 2021 eines schwarzen Seat Leon sowie die beiden Nummernschilder FD-NJ 530 eines grauen Audi A4. Zur Tatzeit standen die beiden Autos auf den Hof eines Autohauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroräume

Hünfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (09.03.) in Büroräume in der Josefstraße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie einen E-Roller sowie einen Laptop der Marke Fujitsu im Gesamtwert von circa 1.400 Euro entwendeten. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld. In der Nacht zu Mittwoch (09.03.) hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Klingelstraße auf. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diesel gestohlen

Flieden. Den Tank eines schwarzen Seat Ibiza bohrten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (09.03.) auf und entwendeten anschließend etwa 10 Liter Diesel im Wert von rund 20 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem privaten Parkplatz in der Schlüchterner Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel erpresst

Fulda. Unbekannte bedrängten am Mittwochnachmittag (09.03.), gegen 17.45 Uhr, in der Straße "An der Richthalle" einen 16-Jährigen aus Fulda. Die Täter sprachen den Jugendlichen, der sich bei seinem Kleinkraftrad aufhielt, an und forderten die Herausgabe seines Geldbeutels. Als der Fuldaer nicht darauf einging, stießen ihn die beiden Unbekannten. Daraufhin übergab der 16-Jährige sein Portemonnaie samt Inhalt. Anschließend zog einer der Täter den Fahrzeugschüssel aus dem Schloss des Zweirads des Jugendlichen und wies diesen an, weiteres Geld von seinem Bankkonto abzuheben. Der 16-Jährige wandte sich schließlich an eine vorbeilaufende Passantin, woraufhin die beiden Unbekannten - mitsamt dem Zweiradschlüssel - fußläufig in das angrenzende Parkhaus flüchteten. Der genaue Wert des Diebesguts ist bisher nicht bekannt.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: - männlich - etwa 15 bis 17 Jahre alt - dunkle, gelockte Haare - europäisches Erscheinungsbild - schlanke Gestalt - trug eine grüne Sweatjacke - trug eine Jogginghose

Täter 2: - männlich - etwa 15 bis 17 Jahre alt - dunkle, gelockte Haare - südländisches Erscheinungsbild - trug eine graue Jogginghose - trug eine graue Sweatjacke

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugen nach Diebstahl eines Stromverteilerkastens in Burghaun gesucht

Burghaun. Am Samstag (05.03.) kam es in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10 Uhr in der Danziger Straße zu einem Diebstahl von einem Baustromverteilerkasten inklusive Stromkabel. Der Wert des Diebesgutes liegt bei circa 1.000 Euro. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl konnte ein roter Kastenwagen mit "KS" Kennzeichen beobachtet werden. Inwieweit dieses Fahrzeug etwas mit der Tat zu tun hat, wird aktuell ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sandra Hanke

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell