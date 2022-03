Vogelsbergkreis (ots) - Fahrraddiebstahl Gemünden. Am Mittwochnachmittag (09.03.), gegen 17 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Täter im hinteren Bereich eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Bienrodsberg" im Ortsteil Burg-Gemünden ein schwarzes E-Bike der Marke "Conway", Modell "Cairon". Das Zweirad hat einen Wert von circa 1.500 Euro. Die beiden Täter können mit schwarzen Kapuzenpullovern - einer davon mit der Aufschrift "Champion" -, schwarzer Hose und blauem ...

