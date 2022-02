POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2202130

Polizei Mettmann

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Heiligenhaus ---

Am Freitagabend des 25.02.2022, gegen 18.05 Uhr, kam es auf dem innerörtlichen Südring in Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Eine 31-jährige Frau aus Nideggen hatte mit ihrem roten PKW Peugeot 208/C mit Monschauer Kennzeichen (MON-) den Südring in Richtung Velbert befahren. An der Kreuzung Bergstraße / Kurt-Schumacher-Straße wollte sie, von der Einbahnstraße mit zwei Fahrstreifen in einer Richtung, nach links in die Bergstraße abbiegen. Deshalb ordnete sie sich kurz vor der Kreuzung auf den linken Fahrstreifen des Südrings ein, um abzubiegen. Dabei kam es aus noch nicht genau geklärter Ursache zur seitlichen Kollision mit einem Motorrad der Marke KTM, dessen Fahrer auf die Fahrbahn stürzte. Beide Fahrzeuge wurden danach zwecks Unfallaufnahme und Personalienaustausch in die Bergstraße gefahren. Dort äußerte der etwa 20- bis 30-jährige Fahrer der KTM, schlank und ca. 185 cm groß, dass ihm nichts geschehen sei, er aber erst seine Papiere von zu Hause holen müsse. Der bislang unbekannte Motorradfahrer fuhr davon und kehrte nicht zur Unfallstelle zurück. Am Peugeot der 31-Jährigen entstand beim Unfall ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 1.000,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Wülfrath ---

Bereits am Samstagmittag des 19.02.2022, gegen 12.45 Uhr, ereignete sich auf der außerörtlichen Nevigeser Straße (L 74) in Wülfrath ein Verkehrsunfall mit Flucht, zu dem die Ermittlerinnen und Ermittler beim zuständigen Verkehrskommissariat auch heute noch dringend Unfallbeteiligte und Zeugen suchen. Zur Unfallzeit befuhr ein 51-jähriger Wülfrather, mit seinem silber- und schwarzfarbigen PKW VW ID.3 Pro die Landstraße bergauf, aus Richtung Hammerstein kommend, in Fahrtrichtung Kocherscheidt. Dabei fuhr er in einer Kolonne hinter einem langsam fahrenden grünen Trecker mit Einachsanhänger. Als kein Gegenverkehr erkennbar war, setzte der 51-Jährige zum Überholen an, wobei er zunächst auch erst noch einen vor ihm fahrenden dunklen PKW Dacia Logan Kombi überholen musste, der unmittelbar hinter dem Trecker mit Mettmanner Kennzeichen (ME-) fuhr. Als sich der VW schon auf der Gegenfahrbahn und bereits neben dem Dacia befand, begann dieser ohne Blinkzeichen einen eigenen Überholvorgang. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Wülfrather VW-Fahrer weit nach links ausweichen, wobei der ID.3 mit dem linken Bordstein kollidierte. Dessen ungeachtet setzten der Dacia und auch der von diesem überholte Trecker ihre Fahrten ungebremst fort. An den linken Felgen und zerstörten Reifen des VWs entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 400,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

In der Zeit vom Donnerstagnachmittag des 24.02., 16.00 Uhr, bis zum Sonntagmorgen des 27.02.2022, 09.30 Uhr, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz am Lintorfer Markt 18 im Ratinger Ortsteil Lintorf zu einer Unfallflucht. Nach Auswertung am Unfallort vorgefundener Spuren ergibt sich, dass ein noch unbekanntes Fahrzeug offenbar mit größerer Beschleunigung zunächst gegen einen massiven steinernen Absperrpoller gefahren wurde und diesen um mehrere Meter versetzte. Trotz dieser schweren Kollision prallte das aktuell noch unbekannte Fahrzeug dann auch noch in die linke Seite eines silbergrauen Mercedes Vito mit Esslinger Kennzeichen (ES-), welcher hinter der Reihe von Steinpfosten auf einer markierten Parkfläche abgestellt worden war. Hierbei entstand an dem Vito ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000,- Euro. Dessen ungeachtet verschwand der Verursacher mit seinem sicherlich ebenfalls schwer beschädigten Fahrzeug vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Freitagabend des 25.02.2022, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.55 Uhr, parkte ein silbergrauer PKW Renault Clio mit Münchner Kennzeichen (M-) auf der innerörtlichen Bahnhofstraße (B 228) in Haan, in Höhe des Hauses Nr. 36 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Kaiserstraße. In dieser Zeit wurde der Clio von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug im linken seitlichen Heckbereich angefahren und schwer beschädigt. Obwohl dabei allein am Renault ein geschätzter Rad-, Karosserie- und Lackschaden in Höhe von mindestens 2.000,- Euro entstand, flüchtete der noch unbekannte Verursacher mit seinem sicherlich ebenfalls beschädigten Fahrzeug vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Erste inzwischen schon ermittelte Zeugen wollen gegen 22.30 Uhr ein lautes Unfallgeräusch gehört haben, sie beobachteten den eigentlichen Unfallhergang aber nicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

In der Zeit vom Donnerstagabend des 24.02., 22.00 Uhr, bis zum Freitagmittag des 25.02.2022, 12.30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Forstbachstraße in Hilden. Dort parkte in dieser Zeit ein silbergrauer PKW Audi A6 mit Mettmanner Kennzeichen (ME-) gegenüber des Hauses Nr. 43 am rechten Fahrbahnrand. Am Freitagmittag fanden sich dann auf der linken Oberseite der Motorhaube sowie am linken Kotflügel des Audis deutliche Lackkratzer, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von einer Kollision mit einem Fahrrad oder einem anderem Zweirad stammen. Der Verursacher dieser Schäden am Audi, die auf mindestens 500,- Euro geschätzt werden, verließ unerlaubt den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Freitagmorgen des 25.02.2022, in der Zeit von 07.50 Uhr bis 09.30 Uhr, parkte ein silbergrauer PKW VW Golf Sportsvan mit Mettmanner Kennzeichen (ME-) auf dem öffentlichen Parkplatz eines Hildener Schwimmbades an der Grünstraße 2. In dieser Zeit wurde der Kombi von einem bislang unbekannten anderen Fahrzeug am hinteren linken Radlauf und der hinteren linken Türe angefahren und beschädigt. Obwohl dabei allein am silbernen VW Golf ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden im Wert von 1.200,- Euro entstand, verließ der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Donnerstagmittag des 24.02.2022, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr, kam es an der Wolfhagener Straße im Langenfelder Ortsbereich Richrath zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe des Hauses Nr. 16 kollidierte ein Fahrzeug, an einer dortigen Grundstückszufahrt, aus noch ungeklärter Ursache mit einer Ziegelmauer. Obwohl dabei auch an der Mauer ein geschätzter Sachschaden im Wert von 500,- Euro entstand, kam es nicht zu einer Schadensregulierung. Inzwischen ermittelte erste Zeugen des Unfalls beschreiben einen flüchtigen, silbernen Kastenwagen mit Elektroantrieb und Mettmanner Kennzeichen (ME- ????E), der von einer 50- bis 65-jährigen Frau mit glatten blonden Haaren gefahren wurde. Der Wagen, bei dem es sich um einen Hyundai gehandelt haben könnte, war an der linken hinteren Seite ebenfalls stark beschädigt und fuhr in Richtung Kaiserstraße davon.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

