POL-ME: Mindestens sechs Fahrzeuge wurden mutwillig zerkratzt - Mettmann - 2202129

Mettmann (ots)

Am Samstagnachmittag oder frühen Samstagabend des 26.02.2022, kam es an der Straße Am Zaunbusch, in der Kreisstadt Mettmann, in Höhe der Häuser 5-6, gleich zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten PKWs. Ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter zerkratzten dort an mindestens sechs geparkten Fahrzeugen unterschiedlicher Halter mutwillig den Lack, immer jeweils auf der linken Fahrzeugseite. Durch Abgleich der verschiedenen Abstellzeiten aller betroffenen PKW ergibt sich ein mutmaßlicher Tatzeitraum zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr.

An einem Audi A3, einem Ford Mondeo, einem Toyota Aygo und einem Renault Capture jeweils mit Mettmanner Kennzeichen (ME-) sowie einem Renault Trafic mit Krefelder Kennzeichen (KR-) und einem VW Up mit Kennzeichen aus dem Westerwald (WW-), entstand so ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von weit über 1.000,- Euro.

Bisher liegen der Mettmanner Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung an den betroffenen Fahrzeugen sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Straftaten und zur Identifizierung des oder der Täter, nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell