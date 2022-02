Polizei Mettmann

POL-ME: 35-Jähriger mit Pfefferspray angegriffen - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2202127

Am späten Sonntagabend (27. Februar 2022) ist ein 35-jähriger Erkrather am Hochdahler Markt von zwei bisher unbekannten Jugendlichen nach einem verbalen Streit mit Pfefferspray angegriffen und leicht verletzt worden. Die jungen Männer flüchteten anschließend unerkannt mit zwei weiblichen Jugendlichen in Richtung Sedentaler Straße. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 22:30 Uhr erhielten die Einsatzkräfte der Polizei Erkrath den Hinweis auf eine körperliche Auseinandersetzung an der Bushaltestelle "Hochdahler Markt" in Erkrath. Vor Ort stellten die Beamten einen 35-jährigen Erkrather fest, welcher angab, zuvor mit Pfefferspray angegriffen worden zu sein. Der leicht verletzte Erkrather schilderte, dass er sich an der Bushaltstelle aufgehalten und auf seinen Bus gewartet habe. Zwei jugendliche Mädchen hätten am gegenüberliegenden Bussteig gewartet und kurze Zeit später seien zwei männliche Jugendliche dazugekommen. Nach einem kurzen Gespräch unter dem Quartett seien die zwei jungen Männer zu ihm gekommen und hätten ihn mit einem Messer in der Hand bedroht.

Der Erkrather warf, nach eigenen Angaben, mit einer Bierflasche nach den Jugendlichen, die auf dem Boden zerschellt sei, ohne jemanden zu verletzen. Anschließend habe er die Absicht gehabt, in den nun vorgefahrenen Bus einzusteigen. Einer der Jugendlichen habe ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, woraufhin er leicht verletzt worden sei. Die Täter seien, gemeinsam mit den jugendlichen Mädchen, in Richtung Sedentaler Straße geflüchtet.

Die Tatverdächtigen sollen circa 17-18 Jahre alt und von normaler Statur sein. Sie sollen dunkle Haare und einen südländischen Phänotyp haben.

Die weiblichen Jugendlichen sollen gleichen Alters und von schlanker Statur gewesen sei. Sie sollen lange Haare gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

