POL-ME: Polizei stoppt 17-jährige Fahrzeugführerin - Velbert - 2202125

Mettmann (ots)

Die Missachtung einer Rotlicht zeigenden Ampel an der Offerstraße in Velbert in der Nacht zu Montag, 28. Februar 2022, und ein anschließend erkennbar durchgeführter Fahrerwechsel führten zur Kontrolle eines Opel Corsa und endeten in mehreren Strafanzeigen: Die Beamten leiteten sowohl gegen die 17-jährige Fahrzeugführerin ohne Fahrerlaubnis als auch gegen den Halter des Opel Corsa Strafverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 03:10 Uhr befuhr eine aufmerksame Streifenwagenbesatzung die Thomasstraße in Richtung Offerstraße, als ihnen ein Opel Corsa auffiel, welcher im Kreuzungsbereich zur Grünstraße trotz Rotlicht zeigender Ampel nach rechts in die Grünstraße einbog. Die Beamten gaben Anhaltesignale. An der ebenfalls Rotlicht zeigenden Ampel zur Friedrich-Ebert-Straße konnten die Polizeibeamten beobachten, wie ein Fahrerwechsel durchgeführt wurde. Bei der sofort eingeleiteten Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten eine 17-jährige Velberterin auf der Rückbank des Fahrzeuges und einen 27-jährigen Velberter auf dem Fahrersitz fest. Die Fahrzeuginsassen stritten zunächst einen Fahrerwechsel ab. Als die Beamten dem 27-Jährigen den falsch eingestellten Fahrzeugsitz und den zuvor eindeutig erkennbaren Fahrerwechsel vorhielten, gab dieser zu, dass die 17-Jährige das Fahrzeug geführt hatte.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die Velberterin wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und brachten die Minderjährige zur Polizeiwache, wo sie an ihre Erziehungsberechtigen übergeben wurde.

An dem Opel Corsa stellten die Beamten zudem einen frischen Schaden am Unterboden und auslaufende Betriebsstoffe fest. Nach Angaben des 27-Jährigen hatte ein zu schnelles Passieren einer Fahrbahnschwelle auf der Cranachstraße augenscheinlich den Schaden verursacht. Da der Corsa nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt und die auslaufenden Betriebsstoffe abgestreut werden.

Die Beamten leiteten zudem eine Strafanzeige gegen den Halter des Opel Corsa wegen des Verdachts ein, zugelassen zu haben, dass die 17-Jährige das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis geführt hatte.

