Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Mechernich-Firmenich

Mechernich-Firmenich (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 266 bei Mechernich-Firmenich bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Dabei war am Donnerstagabend (6. Januar) eine Autofahrerin (21) einem anderen Fahrzeug ausgewichen und dabei mit einem weiteren Pkw kollidiert.

Gegen 17.55 Uhr befuhr die 21-Jährige mit ihrem BMW die Bundesstraße 266 auf dem rechten von zwei Fahrstreifen für den Geradeausverkehr in Richtung Euskirchen. Ohne den Blinker zu betätigen, fuhr in Höhe der Einmündung zur Straße "An der Zikkurat" ein Pkw unvermittelt vom dortigen Rechtsabbiegerfahrstreifen nach links auf den Fahrstreifen der BMW-Fahrerin.

Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu verhindern, zog die junge Frau ihrerseits ihr Fahrzeug nach links. Dabei kollidierte die Euskirchenerin mit dem VW Touran eines 38-jährigen Autofahrers aus Mechernich, der links neben ihr fuhr und nicht mehr ausweichen konnte.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise zum Hergang nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei unter der Rufnummer 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

