Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte werfen Autoscheibe ein/die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Ein 65 Jahre alter Autofahrer erstattete am vergangenen Freitagabend, 22. April 2022, auf der Polizeiwache in Buer eine Strafanzeige. Er gab an, mit seiner Frau um 18.45 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Erle in Richtung Schalke unterwegs gewesen zu sein. Auf Höhe der Nahverkehrsanlage ging plötzlich die Scheibe hinten rechts an seinem Auto zu Bruch. Im Rückspiegel konnte er lediglich zwei Personen erkennen, die sich entfernten. Eine von ihnen trug eine gelbe, die andere Person eine dunkle Jacke. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6243 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

