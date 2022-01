Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher ist gescheitert

Ohne Beute blieb am Dienstag ein Unbekannter in Göppingen.

Am Dienstag versuchte ein Einbrecher eine Balkontür an einem Gebäude in der Fuchseckstraße aufzuhebeln. Das misslang. Als sich der Täter ertappt fühlte, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Beim Verlassen des Gebäudes gegen 12 Uhr konnte die Bewohnerin im Garten noch eine männliche Person feststellen. Sie brachte den Mann aber nicht mit dem Einbruchsversuch in Verbindung. Bei ihrer Rückkehr gegen 22 Uhr stellte die Frau dann die Beschädigungen an der Tür fest und verständigte die Polizei. Die sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer den Verdächtigen gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefon-Nr. 07161/632360 melden.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben schnell auf.

