POL-UL: (HDH) Giengen - Ungebremst aufgefahren und verletzt

Am Dienstag waren bei einem Unfall in Giengen drei Fahrzeuge beteiligt.

Gegen 17.45 war ein 22-Jähriger mit seinem Peugeot in der Bahnhofstraße unterwegs. Vermutlich wegen Unachtsamkeit fuhr er auf den Opel eines 43-Jährigen auf. Dieser wurde dadurch auf den vor ihm stehenden BMW einer 64-Jährigen geschoben. Beide Autos hatten an einem Überweg für Fußgänger gewartet. Der Verursacher wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an allen Autos auf etwa 10.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

