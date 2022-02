Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Zimmerbrand in Bonn-Ippendorf - Feuerwehr rettet zwei Hunde

20.02.2022: Im Obergeschoss eins Mehrfamilienhauses an der Ippendorfer Allee in Bonn-Ippendorf ist am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 15:00 Uhr alarmiert und stellte bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte eine massive Rauchentwicklung fest. Durch einen gezielten und schnellen Einsatz von mehreren Trupps unter Atemschutz, die über mehrere Zugänge in das Gebäude vorgegangen sind, konnte der Brand umgehend lokalisiert und abgelöscht werden. Mit Hilfe von Lüftern wurde eine umgehende Entrauchung des Gebäudes erreicht. Durch die Feuerwehr konnten zwei Hunde aus dem Gebäude gerettet und an die Eigentümer übergeben werden. Die Bewohner des Gebäudes hatten nach ersten Selbstlöschversuchen das Gebäude selbstständig verlassen und wurden an den Rettungsdienst zur Kontrolle übergeben. Im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bonn mit der Löscheinheit Lengsdorf, Kräfte der Berufsfeuerwehr Bonn mit der Löscheinheit von den Feuerwachen 5 - verstärkt durch die Feuerwache 1, der Einsatzführungsdienst sowie der Rettungsdienst. Rund 40 Einsatzkräfte sind mit vier Löschfahrzeugen, einer Drehleitern, zwei Rettungswagen, einem Mannschaftstransportfahrzeugen und einem Einsatzleitwagen im Einsatz gewesen. Durch die Polizei wurde während der Einsatzmaßnahmen die Ippendorfer Allee gesperrt und nahmen im Anschluss die Ermittlungen zur Brandursache auf!

