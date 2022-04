Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt diverse gefälschte Markenartikel sicher

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag, 23. April 2022, sind Polizeibeamte in Ückendorf in einem Lkw auf eine größere Anzahl gefälschter Markenprodukte gestoßen. Die Beamten hatten einen 26-jährigen Autofahrer um 7.15 Uhr an der Ückendorfer Straße angehalten und anschließend kontrolliert. Im Zuge dessen öffnete der 26-Jährige die Ladefläche, auf welcher die Einsatzkräfte diverse augenscheinlich gefälschte Markenartikel wie Kleidungsstücke, Handtaschen und Geldbörsen auffanden sowie einen Verkaufsständer, einen Klapptisch und einen Pavillon. Die Beamten stellten die 170 Plagiate daraufhin sicher. Der 26-Jährige gab an, sich das Fahrzeug von seinem 44-jährigen Onkel geliehen zu haben, dem alle Artikel gehören würden. Der 44-jährige Gelsenkirchener erschien im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme auf der Wache, bestritt jedoch den Besitz der Ware. Er entrichtete für seinen 26-jährigen Neffen, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe. Die Polizei leitete gegen beide Männer ein Strafverfahren ein.

