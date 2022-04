Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Kilometer Kupferkabel entwendet - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

In der Zeit von Freitag, 21. April 2022, 12.30 Uhr, bis Samstag, 22. April 2022, 10.20 Uhr, haben bislang Unbekannte unter anderem mehrere Kilometer Kupferkabel aus einer Lagerhalle auf einem Firmengelände an der Johannastraße in Horst entwendet. Die Unbekannten gelangten vermutlich von der Helenenstraße auf das Firmengelände. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zum Abtransport des gestohlenen Gutes benötigten die Unbekannten vermutlich mindestens einen Pkw. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht oder kann Hinweise auf die flüchtigen Täter geben. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

