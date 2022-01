Polizei Köln

POL-K: 220107-1-K Drogenplantage in Köln-Mülheim gefunden

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung haben Polizisten am Freitagmorgen (7. Januar) gegen 10:00 Uhr eine Halle auf der Bergisch Gladbacher Straße in Köln-Mülheim durchsucht und eine Drogenplantage mit circa 400 Pflanzen entdeckt. Knapp 100 Pflanzen waren noch nicht abgeerntet. Sowohl den in der Halle angetroffenen 39-Jährigen, als auch den 54 Jahre alten Hallenanmieter nahmen die Beamten fest. Beide Männer sind bereits wegen Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Sie sollen heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden. (jk/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell