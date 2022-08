POL-MR: Wohnungseinbrecher erbeuten Bargeld + Wieder Betrugsmaschen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Neustadt - Wohnungseinbrecher erbeuten Bargeld

Beim Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Anfang der Marburger Straße erbeuteten der oder die Täter Bargeld in vierstelliger Höhe. Nach ersten Erkenntnissen erfolgte das gewaltsame Öffnen der Hauseingangs- und Wohnungstür am Montag, 29. August, zwischen 20.15 und 22.30 Uhr. In der Wohnung waren das Mobiliar und sämtliche Behältnisse sowohl im Schlaf- als auch im Wohnzimmer durchsucht. Wer hat in seinem Wohnhaus zur fraglichen Zeit fremde Personen gesehen? Wer hat im Haus ungewöhnliche Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis - Wieder Betrugsmaschen

Betrug mit der WhatsApp-Masche

Weil eine 85 Jahre alte Seniorin erst den WhatsApp-Nachrichten folgte waren Betrüger mal wieder erfolgreich. Als die Seniorin später über das Festnetz Kontakt mit ihrem Sohn hatte, fiel der Betrug auf. Es war das ganz typische Vorgehen bei dieser Masche. Die Seniorin hatte in dem Chat angeblich von ihrem angeblichen Sohn die Nachricht erhalten, dass er eine neue Telefonnummer habe, die sie bitte speichern soll. Im weiteren Verlauf forderte er dann die Überweisung des niedrig vierstelligen Geldbetrages. Der Betrug war am Sonntag, 28. August.

Die nachfolgenden Tipps bewahren davor, Opfer dieser Betrugsmasche zu werden.

- Speichern Sie nicht sofort die neue, Ihnen unbekannte Nummer ab. Überprüfen sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die neue Nummer Ihres Kind oder Ihres Verwandten handelt. Nutzen Sie zur Prüfung nicht die Chatfunktion. Besser sind ein Anruf auf dem Festnetz oder optimaler Weise ein Video-Anruf.

- Überweisen Sie niemals Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen gesprochen zu haben.

- Falls Sie mit Festnetz- oder Handynummer im Telefonbuch stehen, veranlassen Sie das Löschen der Nummern. So erschweren sie Betrügern das Leben. R

- Reden Sie mit Freunden und Verwandten über die Betrugsmasche.

- Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind!

Betrüger nutzen Verkaufsanzeige aus

"Die Polizei rät grundsätzlich dazu, nicht auf von unbekannten Personen zugesandte Links zu klicken." Am Samstag, 27. August, wurde ein Marburger Opfer von Betrügern, die seine Verkaufsanzeige auf einem Internetportal ausnutzen. In der Anzeige stand die Mobilfunknummer des Anbieters. Eine potentielle Käuferin meldete sich an dem Samstag statt über das Verkaufsportal direkt via WhatsApp auf der Handynummer. Sie täuschte ein Kaufinteresse vor und schickte dazu ein Bild mit einer Beschreibung zu, wie sie die Ware bestellt und das Portal dazu ein Link für die Zahlungsmodalitäten generiert hat. Über diesen Link sollte der Verkäufer dann seine Bankdaten eingeben, um ihr die Bezahlung zu ermöglichen. Die erhaltenen Bankdaten nutzte der Betrüger nicht zur Bezahlung des angebotenen Gegenstands, sondern für andere Sachen aus. Am Montag bemerkte das Betrugsopfer Abbuchungen von einem insgesamt hohen Geldbetrag. "Grundsätzlich ist bei der Übersendung persönlicher Daten, insbesondere von Bankdaten immer besondere Vorsicht geboten. Es gibt auch im Internet bzw. bei Geschäften, die über das Internet laufen, geprüfte und sichere Zahlungsmethoden."

