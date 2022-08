Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Exhibitionist landet in der Ausnüchterungszelle + Geschlagen, getreten, gespuckt - 3 verletzte Polizisten + Waffe in der Hand + Tritte gegen das Auto + Fahrten unter Alkohol/Drogen + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Exhibitionist landet in der Ausnüchterungszelle

Weil er sich gegen seine Festnahme sperrte, sein Verhalten an Aggressivität ständig zunahm und weil daher mit einem weiteren Auftreten zu rechnen war, ließ die Polizei einen 57 Jahre alten Mann in der Ausnüchterungszelle übernachten. Sein Alkotest hatte einen Wert von 2,23 Promille angezeigt. Er hatte am Freitag, 28. August, gegen 18.30 Uhr, an der Lahn in Marburg eine Frau beleidigt und sich schließlich vor ihre entblößt.

Marburg - Geschlagen, getreten, gespuckt - 3 verletzte Polizisten

Ein 22 Jahre alter Mann spuckte, trat und schlug nach Polizeibeamten, die ihm eigentlich nur helfen wollten. Insgesamt verletzte er drei Beamtinnen/Beamte leicht und blieb zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam.

Eigentlich war die Streife in der Nacht zum Sonntag, 28. August, gegen 01 Uhr, wegen eines Streits im alten botanischen Garten. Gerade als die Streife den botanischen Garten verlassen wollte, hörten sie ein Platschen, als ob jemand ins Wasser gefallen oder gesprungen sei. Am Teich trafen sie auf einen völlig durchnässten22-Jährigen, der einen völlig verwirrten und wechselhaften, Eindruck machte und sich sehr stimmungsschwankend verhielt. Er reagierte auf die Ansprachen nicht und versuchte, erneut ins Wasser zu springen. Als die Streife ihn davon abhielt reagierte er plötzlich stark aggressiv, wobei er wild um sich schlug und trat. Dabei erlitten alle drei Beamten (eine Beamtin/zwei Beamte) leichte Verletzungen. Ein Arzt attestierte später die Gewahrsamsfähigkeit des offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten oder berauschenden Mitteln stehenden Mannes. Er muss sich demnächst wegen des Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Marburg - Waffe in der Hand

Am Sonntag, 28. August, gegen 13.50 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass zwei Männer durch die Frankfurter Straße gehen, wobei einer offen in seiner Hand eine silberne Waffe führt. Die Polizei nahm beide Männer noch in der Frankfurter Straße Ecke Friedrichstraße widerstandslos fest. Bei der sichergestellten Waffe handelte es sich um eine Luftdruckwaffe. Der 41 Jahre alte, nicht in Deutschland lebende Waffenträger muss sich demnächst wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Kirchhain - Tritte gegen das Auto

Den Spuren nach verursachten vermutlich Tritte den Schaden von mindestens 500 Euro an dem schwarzen Fiat 500. Das Autos mit dem Frankfurter Kennzeichen stand zur Tatzeit am Freitag, 26. August, in der Borngasse in Kirchhain. Möglicherweise ist die genaue Tatzeit gegen 19.10 Uhr. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Rauschenberg - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Der Drogentesteines am Samstag, 27. August, um 12.30 Uhr in Rauschenberg überprüften Autofahrers reagierte auf THC. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutprobe, unterband die Weiterfahrt und entließ den 28 Jahre alten Mann erst nach Abschluss aller Maßnahmen.

Neustadt - Positiver Drogentest bei Mopedfahrer

Als die Polizei am Sonntag, 28. August, um 20.20 Uhr in Neustadt ein Kleinkraftrad anhielt, kam aufgrund deutlicher Hinweise der Verdacht auf, dass der 58 Jahre alte Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr. Sein Drogentest reagierte dann auf Amphetamine, THC und Opiate. Die Polizei stellte zudem noch Amphetamine und Haschisch sicher, welches der Mann in seiner Bauchtasche dabeihatte. Anschließend gab es noch die notwendige Blutprobe und die Unterbindung der Weiterfahrt.

Marburg - Alkoholisiert am Steuer

Ein 26 Jahre alter Mann fuhr ein Auto, obwohl er unter dem Einfluss alkoholsicher Getränke stand. Sein Alkotest in der Nacht zum Montag, 29. August, um 03.40 Uhr, zeigte einen Wert von 1,11 Promille. Die Polizei, die den Pkw in der Wehrdaer Straße gestoppt hatte, veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf - Unfallflucht im Bärenweg

Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 08.15 Uhr am Freitag, 26. August, kam es im Bärenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei der Kollision, mutmaßlich beim Vorbeifahren, entstand an einem blauen Toyota Yaris ein Spiegelschaden. Der Toyota stand auf dem Parkplatz am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Bärenweg 9.

Amöneburg - Radfahrer streift Citroen Kombi

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Radfahrer, der nach dem Besuch der Deutschlandtour, am Freitag 26. August, um 16.05 Uhr, beim Verlassen des Ortes einen geparkten dunkelblauen Citroen C5 Kombi streifte und einen leichten Schaden verursachte. Der E-Bike-Fahrer war zwischen 60 und 70 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hatte graue kurze Haare und trug eine dunkle kurze Hose und ein orange/rotes T-Shirt. Der Kombi parkte zur Unfallzeit am Freitag, 26. August, um kurz nach 16 Uhr, vor dem Anwesen Auf der Winneburg 1. Der Radfahrer fuhr weiter durch die Tränkegasse in Richtung Brücker Mühle. Wer kennt den Radfahrer? Wer kann Hinweise zu seiner Identifizierung geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ockershausen - Flucht nach Kollision auf dem Edeka-Parkplatz

Durch eine Kollision mit anschließender Verkehrsunfallflucht entstand an einem schwarzen VW UP hinten rechts ein Schaden von mindestens 2500 Euro. Aufgrund der Gesamtumstände parkte der UP zur Unfallzeit am Donnerstag, 25. August, zwischen 11 und 12 Uhr, vorwärts eingeparkt auf dem Edeka-Parkplatz in der Leopold-Lucas-Straße. Wahrscheinlich entstand der Schaden bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Wer war zu maßgeblichen Zeit ebenfalls dort auf dem Parkplatz? Wer hat den Unfall gesehen oder wer hat das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht geben? Etwaige Zeugen werden gebeten Kontakt mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 aufzunehmen.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell