Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Feuerwehr löscht Feuer im Wald + Spiegel abgefahren - Unfallflucht

Gladenbach - Feuer im Wald

Die Feuerwehr löschte am Donnerstagabend (25. August), gegen 18 Uhr ein Feuer im Staatsforst von Weidenhausen, südlich der Bundesstraße 255. Der Brand in dem schwer zugänglichen Waldstück in Hanglage entstand aus noch ungeklärten Gründen. Dank der schnellen Meldung nach der gesichteten Rauchentwicklung konnte die Feuerwehr eine Brandausdehnung verhindern, sodass sich der Schaden auf knapp 16 Quadratmeter des Mischwaldes aus Fichten und Douglasien beschränkt.

Sterzhausen - Spiegel abgefahren - Unfallflucht

Wer hat den linken Außenspiegel des geparkten blauen VW Busses abgefahren? Dieser Frage gehen derzeit die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg auf den Grund und bitten dazu um Unterstützung. Die Unfallflucht war am Donnerstag, 25. August, zwischen 07.45 und 08.20 Uhr. Der VW Bus parkte aus Richtung Goßfelden kommend in Sterzhausen am rechten Fahrbahnrand auf der Wittgensteiner Straße etwa in Höhe der Einmündung Bergweg. Wer hat zur fraglichen Unfallzeit ein Fahrmanöver gesehen, dass den Schaden am VW Bus verursacht haben könnte? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehrt und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug wahrgenommen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

