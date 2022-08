POL-MR: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 82 Jahre altem Mann

Marburg-Biedenkopf (ots) - Friedensdorf - Zum zweiten Mal das Auto verkratzt Das Auto eines in Friedensdorf lebenden Mannes wurde nun zum zweiten Mal verkratzt. Die erste Tat war am 15, Juli, die letzte am Dienstag, 23. August, zwischen 06 und 11 Uhr. Der betroffene graue 3er BMW stand am Dienstag, in der ...

mehr