Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zum zweiten Mal das Auto verkratzt + Diebestour durch Wallau + Erheblicher Schaden an schwarzem Cabrio - Verursacher unbekannt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Friedensdorf - Zum zweiten Mal das Auto verkratzt

Das Auto eines in Friedensdorf lebenden Mannes wurde nun zum zweiten Mal verkratzt. Die erste Tat war am 15, Juli, die letzte am Dienstag, 23. August, zwischen 06 und 11 Uhr. Der betroffene graue 3er BMW stand am Dienstag, in der Bahnhofstraße. Der Täter ritzte einen großen Buchstaben in die Fahrertür des BMW. Sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Wallau - Diebestour durch Wallau

Die Tatzeit eines Diebeszuges durch Wall liegt sehr wahrscheinlich in der Nacht zum Mittwoch, 24. August, zwischen 01 und 07 Uhr. Nach entsprechender Erstattung von Anzeigen steht fest, dass es zu Taten in der Kleinfeldstraße und der Oststraße kam. Der oder die Täter suchten und fanden offenbar offene Haus- und Autotüren. In der Kleinfeldstraße fehlen aus einem Wohnhaus das im Hausflur abgelegte Portemonnaie sowie das Mobiltelefon. Zusätzlich nahm der Täter aus dem vor dem Haus geparkten offenen Auto das wenige Münzgeld aus der Mittelkonsole mit. In einem Auto in der Oststraße verrieten das geöffnete und durchwühlte Handschuhfach den Diebstahl der nur an dem Fehlen von Wertgegenständen scheiterte. Aus einem weiteren in unmittelbarer Nähe geparkten Pkw fehlt ebenfalls das Münzgeld. Wer hat in der Nacht zum Mittwoch, 24. August, in Wallau verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eine Person z.B. durch ihr Verhalten besonders aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Weidenhausen - Erheblicher Schaden an schwarzem Cabrio

Die Polizei Biedenkopf bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der in der Nacht zum Mittwoch, 24. August, gegen 03 Uhr, auf der Bundesstraße 255, genauer auf Höhe des Anwesens Petersburg 10 passierte. Dort parkte in dieser Zeit ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen am Fahrbahnrand ein schwarzes Peugeot Cabriolet. An diesem Auto entstand auf der linken Seite ein Schaden von vermutlich mehreren 1000 Euro. Die komplette Fahrerseite war betroffen. Trotzdem könnte der Verursacher den Schaden nicht bemerkt haben, denn das festgestellte Spurenbild deutet darauf hin, dass ein Reifen eines Lastwagens oder eines Anhängers das Cabriolet touchierte. Anwohner hatten um 03 Uhr einen lauten Knall gehört, zunächst beim Hinaussehen aber weder Auffälligkeiten noch Fahrzeuge bemerkt. Erst am nächsten Vormittag offenbarte sich der Schaden am Auto. Wer hat in der Nacht gegen 03 Uhr einen Lastwagen oder den Lastwagen mit Anhänger oder ein sonstiges Fahrzeug mit großen Reifen gesehen und kann Hinweise dazu geben? Wer hat den Unfall gesehen oder den Knall gehört und in diesem Zusammenhang ein weiterfahrendes Fahrzeug bemerkt? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell