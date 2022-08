Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche in Niederweimar (Nachtragsmeldung) + Mülltonnenbrand + Unfallfluchten in Ockershausen, Dexbach und Wallau

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrüche in Niederweimar (Nachtragsmeldung zur Presseinfo vom 23.August)

Die Kriminalpolizei schätzt nach ersten Ermittlungen, dass bei den bislang bekannten sechs Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen ein Sachschaden in Höhe von mindestens 8000 Euro entstand. Beute machten der oder die Täter dabei nur in zwei Geschäften. Dort stahlen sie insgesamt einen gerade vierstelligen Bargeldbetrag. Die Einbrüche waren in der Nacht zum Dienstag, 23. August. Tatorte waren in der Straße Baumgarten und hauptsächlich in der Herborner Straße. Allerdings gehörten auch kirchliche Gebäudeteile in der Straße Zur Kirche zu den Tatorten. Dort zogen der oder die Täter eine in der Nähe stehende Sitzbank heran, nutzten diese als Steighilfe und drangen dann durch ein aufgehebeltes Oberlicht ins Gebäude ein. Sie durchwühlten in mehreren Räumen, u.a. auch in der Sakristei diverse Behältnisse. Die Flucht erfolgte vermutlich durch die von innen zu öffnende Schiebetür des Gottesdienstraumes. Der Einstieg in die anderen Tatorte erfolgte jeweils durch aufgebrochene Türen oder Fenster. Im Bürgerhaus entstand durch aufgebrochene bzw. regelrecht aus den Angeln gerissene Innentüren, zerstörte Glaseinsätze und weitere Sachbeschädigungen der vermutlich größte Schaden. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist insbesondere in den Straßen Baumgarten/Zur Kirche und Herborner Straße eine Person durch ihr Verhalten aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Mülltonnenbrand

In der Nacht zum Mittwoch, 24. August, löschte die Feuerwehr in der Gerhard-Hauptmann-Straße den Brand einer blauen 240 Liter-Altpapiertonne. Das Feuer zerstörte den Abfallbehälter, der in der Garagenzufahrt zu einem Zweifamilienhaus stand und gegen 01.50 Uhr aus bislang noch unbekannten Gründen brannte. Durch das Feuer entstand kein weiterer Sachschaden, Meldungen über Verletzte liegen bislang nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Wer war kurz vor oder während der Brandzeit in der Gerhard-Hauptmann-Straße? Wer hat dort Personen gesehen bzw. wem sind dort Personen durch ihr Verhalten besonders aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Ockershausen - Schwarzer Insignia angefahren

Nach den Spuren am hinteren linken Kotflügel kam es vermutlich bei einem Rückwärtsfahren beim Ein- oder Ausparken zur Kollision mit dem schwarzen Opel Insignia. Die Limousine parkte zur Unfallzeit zwischen 19 Uhr am Sonntag und 16 Uhr am Montag, auf dem zum Anwesen In der Gemoll 25 gehörenden Parkplatz. Wer hat in dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu diesem Schaden gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dexbach - Ausweichmanöver verhindert Frontalzusammenstoß und endet mit Reifenschaden

In Dexbach verhinderte eine 30 Jahre alte Autofahrerin durch ein abruptes Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden silbernen Kombi. Bei dem Ausweichen stieß der graue Ford S-Max gegen den Bordstein, wodurch es letztlich zu einem Reifenschaden kam. Die Fahrerin und die mitfahrenden Kinder blieben unverletzt. Der Unfall passierte am Dienstag, 23. August, gegen 08.50 Uhr in der Kurve beim Anwesen Biedenkopfer Straße 25. Die 30-Jährige war mit ihrem S-Max auf dem Weg von Dexbach nach Engelbach unterwegs. Der silberne Kombi, möglicherweise ein Skoda, kam nach Angaben der Fordfahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit und die Kurve schneidend entgegen. Am Steuer saß offenbar ein 40 bis 50 Jahre alter Mann mit Brille. Wer hat den Unfall gesehen? Wem fiel der silberne Kombi am Unfalltag zwischen Engelbach und Dexbach noch auf? Wer kann Hinweise geben, die zur Ermittlung des Autos und des Fahrers beitragen könnten? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Wallau - Unfallflucht nach Parkplatzrempler - Schaden an silbernem Passat Kombi

Der Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro ist an der hinteren Tür auf der Fahrerseite. Der betroffene silberne VW Passat Kombi parkte zur Unfallzeit am Dienstag, 23. August, zwischen 17 und 17.15 Uhr auf dem Obi-Parkplatz in der Theodor-Meissner-Straße nahe dem Haupteingang. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat am Dienstagnachmittag ein Fahrmanöver neben einem silbernen Kombi beobachtet und kann Hinweise zu diesem ein- oder ausparkenden Fahrzeug geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell