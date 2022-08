Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Handtasche weg + Versicherung negativ - Drogentest positiv + Erneut zu schnell durch die Hainstraße + Typisches Glöckchenläuten - Welcher Altmetallsammler war in Buchenau? + 2 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Handtasche weg

Nachdem die bisherigen Ermittlungen ergebnislos verliefen, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung und sucht nach Zeugen eines angezeigten Handtaschendiebstahls. Das Opfer, eine 81 Jahre alte Dame aus Kirtorf, fuhr nach eigenen Angaben am Montag, 08.August, mit der Linie X35 nach Stadtallendorf und stieg um 16:55 Uhr an der Bushaltestelle gegenüber der Shell-Tankstelle in der Niederkleiner Straße, aus. Die Seniorin fiel womöglich auf, weil sie ein Wägelchen hinter sich herzog. Als sie sich nach dem Transportmittel umdrehte, bemerkte sie, dass sich ihre Handtasche nicht mehr darauf befand. Personen hat sie zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen. Bei der mutmaßlich gestohlenen Tasche handelt es sich um eine gelbe-cremefarbene ca. 45 mal 40cm große Handtasche. In der Tasche befanden sich ein Personalausweis, eine Bankkarte, persönliche Unterlagen vom Finanzamt und mehreren Geldinstituten, sowie weitere persönliche Gegenstände, Medikamente und Bargeld. Ob der Diebstahl bereits in dem Bus oder aber erst auf der Niederkleiner Straße in Stadtallendorf passierte, steht nicht fest. Wer hat das Opfer gesehen? Wer kann sich an einen Vorfall erinnern, bei dem es zum Diebstahl der Tasche gekommen sein könnte? Wer hat eine gelb-cremefarbige Tasche gefunden? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Versicherung negativ - Drogentest positiv

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Montag, 22. August, um etwa 14 Uhr einen E-Scooter, weil an diesem ein nur für das Jahr 2021 gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 45 Jahre alte Fahrer fuhr nicht nur ohne Versicherungsschutz, sondern auch unter dem Einfluss berauschender Mittel. Sein Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Die Polizei unterband die Weiterfahrt durch Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels und veranlasste zudem die notwendige Blutprobe.

Biedenkopf - Polizeikontrollen- Erneut zu schnell durch die Hainstraße

Unterstützt durch die Bereitschaftspolizei überprüfte die Polizei Biedenkopf in der Hainstraße zum wiederholten Mal das Einhalten der vor dem dortigen Pflegeheim zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Wie schon bei den letzten Kontrollen, musst die Polizei auch dieses Mal Anzeigen vorlegen und Verwarnungsgelder erheben. Insgesamt fuhren am Montag, 22. August, zwischen 09 und 12.35 Uhr 32 Fahrzeuge zu schnell durch die Messstelle, der "Schnellste" mit 49 km/h. Er erwartet, wie drei weitere Fahrer nun einen Bußgeldbescheid. Die übrigen 28 Fahrer beglichen den festgestellten Geschwindigkeitsverstoß mit einem Verwarnungsgeld.

Buchenau - Typisches Glöckchenläuten - Welcher Altmetallsammler war in Buchenau?

Die Polizei Biedenkopf bittet um Hinweise zu dem Altmetallsammler, der nach bisherigen Ermittlungen am Montag, 22. August, gegen 17 Uhr, begleitet durch das typische Glockengeläut durch die Buchenauer Straßen fuhr. Der Fahrer steht unter dem Verdacht, in der Bachstraße einen vermutlich unbewusst als zur Entsorgung freigegebenen Kaminofen aufgeladen und mitgenommen zu haben. Tatsächlich war dieser Ofen jedoch für einen Ofenaustausch vorgesehen. Zuletzt gesehen wurde der nicht mehr vollständige Hark 34, die Keramikplatten befanden sich bereits im Haus, gegen 15.15 Uhr. Das Fehlen bemerkte der Besitzer dann um 18.15 Uhr. Wer hat in dieser Zeit in der Bachstraße das Verladen des Ofens gesehen? Wer hat in dieser Zeit in der Bachstraße einen Altmetallsammler bemerkt und kann nähere Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Bauerbach - Weißen 1er BMW angefahren

Ein noch unbekannter Autofahrer beschädigte mit einem bislang nicht feststehendem Fahrmanöver einen am Straßenrand Lohgarten / Hopfengarten geparkten weißen 1er BMW hinten links. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Der Unfall war bereits von Dienstag auf Mittwoch, 17. August, zwischen 18.30 und 06.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wommelshausen - Macke in der Autotür - Unfallflucht auf dem Parkplatz in der Ebersgrube

Nach den Spuren entstand der Schaden an der Fahrertür eines Skoda Octavia Kombi vermutlich durch ein unachtsames Öffnen einer anderen Autotür. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht noch informierte er die Polizei. Der Kombi mit dem polnischen Kennzeichen stand zur Unfallzeit zwischen 20 Uhr am Dienstag, 16. August und 10 Uhr am Mittwoch, 17. August auf einem frei zugänglichen Parkplatz der Anschrift Ebersgrube 11. Sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

