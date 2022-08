Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Festnahme nach Einbruch + Brand in der Marktstraße + Graffiti + Loch im Tank + Hubschrauber über Cölbe und Biedenkopf-Vermisster noch weg + Unfallfluchten und Fahrten unter Alkohol/Drogen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach - Festnahme nach Einbruch

Nach einem Einbruch sowohl in Kellerverschläge als auch in mehrere Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße, endete die Fahndung der Polizei mit der Festnahme eines 50 Jahre alten Mannes. Bei ihm stellte die Polizei Beweismittel, insbesondere Beute aus dem Haus sicher. Der hinlänglich polizeibekannte Mann war nach den ersten Ermittlungen offenbar nicht allein unterwegs. Die Fahndung nach seinem mutmaßlichen Mittäter blieb erfolglos. Dieser Mann war nach vorliegenden Beschreibungen etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte eine Glatze bzw. sehr kurz rasiertes Haar, sprach gebrochen Deutsch und trug eine dunkle Hose und einen grau/grünen Parka. Dieser Mann hatte offenbar bei der Flucht aus dem Haus eine Brechstange und einen Plastikbeutel dabei. Die beiden Tatverdächtigen drangen in der Nacht zum Samstag, 20. August, in das Haus ein. Sie brachen Kellerverschläge auf und drangen in Wohnungen im vierten und dritten Obergeschoss ein. Als ein Mieter auftauchte ergriffen die Täter sofort die Flucht. Die zuständige Richterin des Amtsgerichts Marburg erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl, sodass sich der Festgenommene mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt befindet.

Gladenbach - Brand in der Marktstraße

Anwohner meldeten am Freitag, 19. August, gegen 14.30 Uhr eine erhebliche Rauchentwicklung aus dem Dach eines Wohn- und Geschäftshauses in der Marktstraße. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang in die Küche eines im Haus befindlichen und zur Brandzeit geschlossenen Restaurants und löschte eine brennende Fritteuse. Der erhebliche Rauchniederschlag erstreckte sich über die Küche und den Gastraum hinaus auch in angrenzende Räume. Außerdem verschmorten Teile des Kücheninventars. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro. Über verletzte Personen ist bislang nichts bekannt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bisher nicht.

Kirchhain - Graffiti

Der Schaden durch die großflächig auf eine Hauswand aufgesprühte gelbe und rote Farbe ist sicherlich vierstellig. Betroffen von der Sachbeschädigung durch die Farbschmierereien ist ein Mehrfamilienhaus mit Gastronomiebetrieb in Kirchhain am Schefferplatz. Die Tatzeit war bereits am Samstag, 13. August, zwischen 03 Uhr in der Nacht und 17 Uhr am Nachmittag. Sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Loch im Tank

Am Samstag, 20. August, um 08 Uhr zeigte die Fahrerin eines blauen Ford Fiesta eine Sachbeschädigung an ihrem Auto an. Jemand hatte offenbar ein Loch in den Tank gebohrt und den Sprit abgezapft. Der Schaden an dem Ford beträgt mehrere Hundert Euro. Die Tat passierte zwischen 21.30 Uhr am Freitag und Samstagmorgen. Der Fiesta stand auf dem Parkplatz der alten Bibliothek in der Wilhelm-Röpke-Straße. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cölbe/Biedenkopf - Hubschrauber über Cölbe und Biedenkopf

Am Samstag und am Sonntag, 21. August, kreiste der Polizeihubschrauber sowohl über der Gemeinde Cölbe, als auch über Biedenkopf. Zunächst suchte der Hubschrauber am Samstag und Sonntag leider erfolglos nach dem nach wie vor vermissten 82-jährigen Winfried Seelmann. Der Vermisste verließ Samstagnachmittag zu Fuß sein Altenwohnheim in Cölbe. Er ist nicht orientiert und benötigt Medikamente. Herr Seelmann ist ca. 165cm groß, hat eine schmale Statur mit Bauch und graue kurze Haare. Er trug zuletzt ein gelbes Poloshirt. Hinweise bitte an die Polizei in Marburg (06421/406-0).

Der Hubschrauber beteiligte sich am Sonntag schließlich noch in Biedenkopf an der Suche nach einem von Zeugen gemeldeten offenbar blutüberströmten Mann, konnte diesen tatsächlich im Feld finden und einen Streifenwagen heranführen. Die Polizei kümmerte sich dann um den augenscheinlich nicht schwer verletzten Mann und übergab ihn in ärztliche Obhut.

Landkreis - Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen

Es vergeht kaum ein Tag und erst recht kein Wochenende, an dem die Polizei nicht Fahrer aus dem Verkehr zieht, weil sie unter dem Einfluss von Alkohol und oder Drogen ein Fahrzeug fuhren. Ein besonderer Fall ereignete sich dabei am Freitag, 19. August. Zusammengefasst könnte man sagen: Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann holte seinen erwischten Kumpel bei der Polizei ab und fiel dabei ebenfalls auf. Um 09.50 Uhr stoppte die Polizei in der Stadt zunächst einen 32-Jährigen Autofahrer und veranlasste die Blutprobe nachdem der Drogentest auf 'THC reagiert hatte und der Mann zudem den regelmäßigen Marihuanakonsum einräumte. Um 10.45 Uhr erschien dann ein 29-Jähriger und wollte den 32-Jährigen abholen. Als die Beamten auch bei ihm deutliche Anzeichen eines möglichen Drogenkonsums feststellten, veranlassten sie einen Drogentest, der dann tatsächlich den Verdacht bestätigte und ebenfalls auf THC reagierte. Auch hier folgte die Blutprobe. Beide Männer verließen dann die Wache zu Fuß. Ebenfalls noch am stoppte die Polizei noch zwei Mofafahrer und veranlasste Blutproben. Für einen 58 Jahre alten Mann endete die Mofafahrt um 12.20 Uhr. Sein Drogentest reagierte auf THC und Amphetamine, sein Alkotest zeigte zudem 0,58 Promille. Bei einem weiteren Mofafahrer war der Marihaunagenuss nach eigenen Aussagen bereits zwei Tage zurück. Nachdem der Drogentest trotzdem den Einfluss von THC zeigte, musste auch er sein Mofa nach der Kontrolle um 15.20 Uhr stehen lassen und mit zur Blutprobe.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf - Hindernisbereiten führt zu Unfall auf der B 454

Ein Hindernisbereiten auf der Bundesstraße führte zu einem Unfall mit hohem Schaden. Der Unfall passierte am Montag, 22. August, um 04.30 Uhr, weil bislang Unbekannte ein unbeleuchtetes Verkehrsschild von der Baustelle kurz hinter den Schrebergärten in Richtung Kirchhain holten und mitten auf die Fahrbahn der Bundesstraße 454 stellten. Die Polizei stellte später zudem noch eine verschobene Warnbake fest. Der gegen das Schild gefahrene Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Auto entstand allerdings ein erheblicher, mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro. Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen verdächtiger Beobachtungen auf der B 454 an der Baustelle in der Nacht zum Montag, 22. August, vor 04.30 Uhr. Wer hat dort Personen gesehen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Geschehen im Zusammenhang stehen könnten? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Neustadt - Unfallflucht auf dem Friedhofsparkplatz

Der schwarze VW Polo stand nur für ca. 10 Minuten auf dem Friedhofsparkplatz an der Kasseler Straße. In dieser Zeit hinterließ ein nach den gesicherten Farbspuren wohl gelbes Fahrzeug an der Heckstoßstange des Polos einen Schaden von mindestens 1500 Euro. Da zur Unfallzeit a, Sonntag, 21. August, zwischen 19.30 und 19.40 Uhr noch reger Fuß- und Fahrzeugverkehr herrschte, hoffen der Polobesitzer und die Polizei auf Unfallzeugen. Wer hat zur Unfallzeit auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver eines gelben Fahrzeugs beobachtet und wer kann dieses Fahrzeug eventuell auch den Fahrer oder die Fahrerin näher beschreiben? Hinweise auch zu dieser Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wittelsberg - Leichte Kollision im Begegnungsverkehr

Die Polizei sucht Zeugen einer leichten Kollision auf der Landstraße 3048 in der langgezogenen Kurve zwischen den Wittelsberger Anschlussstellen. An dem Unfall am Freitag, 19. August, gegen 18.50 Uhr, waren ein SUV mit Anhänger und ein blau metallic farbiger Kleinwagen beteiligt. Dem Kleinwagen folgten nach ersten Aussagen mindestens zwei weitere Pkw, deren Fahrer den Unfall eigentlich gesehen haben müssten. Die Polizei bittet diese beiden Fahrer dringen, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel - Unfall bei Parkmanöver

Bei einem Ein- oder Ausparkmanöver stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen die vordere Stoßstange eines silbernen Ford Kuga und verursachte einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete. Die Unfallflucht passierte zwischen 09 Uhr am Samstag und 18 Uhr am Sonntag, 21. August. Der Ford parkte auf einem der Parkplätze in der Raiffeisenstraße. Wer hat ein entsprechendes Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten Ford Kuga gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell