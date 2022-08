POL-MR: Toyota zerkratzt + Diebstahl aus Auto + Diebe im Wintergarten + Gestürzter Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden + Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lahntal: Toyota zerkratzt

Einen mehrere hundert Euro hohen Schaden verursachten Unbekannte, indem sie einen Kratzer an einem geparkten Toyota hinterließen. Der schwarze Verso stand am Dienstag, 16. August, gegen 17.50 Uhr in der Straße Am Rodenbach an den Kieswerk-Teichen zwischen Sterzhausen und Goßfelden. Zu diesem Zeitpunkt müsste die Sachbeschädigung etwa stattgefunden haben. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Michelbach: Diebstahl aus Auto

Bargeld, Bank- und Kreditkarten sowie Ausweise entwendete ein Dieb aus einem geparkten Mercedes, der vermutlich nicht abgeschlossen war. Zwischen 12 Uhr am Montag, 15. August, und 11.15 Uhr am Dienstag nahm er das Diebesgut im Gesamtwert von etwa 370 Euro in der Straße An den Steinbrüchen an sich. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Wetter: Diebe im Wintergarten

In der Schuppertgasse versuchten Diebe über den Wintergarten gewaltsam in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Ob sie bei der Tatausführung gestört wurden oder aus anderen Gründen von ihren Vorhaben abließen, ist nicht bekannt. Jedenfalls schlugen sie am Montag, 15. August, zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr noch eine Fensterscheibe ein, betraten den Rest des Hauses jedoch nicht. Der entstandene Schaden beträgt etwa 100 Euro. Die Marburger Kripo sucht Zeugen: Wem ist im Tatzeitraum etwas Ungewöhnliches in der Schuppertgasse aufgefallen? Wer hat fremde und verdächtige Personen bemerkt und kann diese beschreiben? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Gladenbach- Weidenhausen: Gestürzter Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Nachdem ein Auto am Freitag, 12. August, zwei Radfahrer in der Straße Petersburg überholte, kam es offenbar während der Fahrt zu einer kurzen Auseinandersetzung zwischen dem Autofahrer und dem vorweg fahrenden Radler. In der Folge stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Zur Klärung der genauen Umstände des Überholmanövers und der Auseinandersetzung, die gegen 14.10 Uhr stattfand, bittet die Polizei den gestürzten Radfahrer, sich bei der Polizei in Biedenkopf zu melden (Telefonnummer 06461/92950).

Stadtallendorf: Kraftstoff auf der Straße führt zu Unfall

Schwerverletzt kam am Dienstag, 16. August, ein Pedelec-Fahrer ins Krankenhaus, nachdem er in der Rheinstraße gestürzt war. Gegen 13.55 Uhr befuhr der 44-jährige Stadtallendörfer den Kreisverkehr und verließ ihn an der zweiten Ausfahrt, um in Richtung Waldstraße weiterzufahren. Die dortige Bordsteinabsenkung wollte er nutzen, um auf den Radweg zu kommen. Offenbar aufgrund von ausgelaufenem Kraftstoff auf der Straße kam er dabei jedoch ins Rutschen und stürzte. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise zur Herkunft des Kraftstoffs (Telefonnummer 06428/93050).

Gladenbach: Audi touchiert

Einen auf dem FKR-Parkplatz abgestellten türkisfarbenen Audi touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Bahnhofstraße. Vermutlich entstanden die 500 Euro hohen Schäden an der linken Fahrzeugseite am Dienstag, 9. August, zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr. In diesem Zeitraum stand ein anderes Auto verkehrsbehindernd auf der Straße, so dass der fließende Verkehr über den Gehweg an dem Auto vorbeifuhr und dabei direkt den am Gehweg geparkten Audi passierte. Vermutlich kam es dabei zum Unfall. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Kirchhain: Stoßstange touchiert

200 Euro hoch ist der Schaden an der vorderen Stoßstange eines schwarzen BMW, der etwa sechs Wochen lang im Bodenbacher Weg parkte. Zwischen Freitag, 1. Juli, 11 Uhr, und Montag, 15. August, 8 Uhr, entstanden die Schäden. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise zum Verursacher, der sich unerlaubt entfernte (Telefonnummer 06428/93050).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

