POL-HAM: Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl in einer Drogerie gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Am Sonntagabend, 7. August, nahm die Polizei nach einem Raubdelikt am Ostring einen 24-Jährigen fest. Er kommt für weitere Raubdelikte in Betracht. Der Mann griff am Sonntag gegen 22.45 Uhr einen 22-Jährigen an, indem er ihm die Geldbörse aus der Hosentasche entriss und ihm anschließend ins Gesicht schlug. Das Opfer setzte sich durch einen ...

