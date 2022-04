BPOL-KS: Schneller Ermittlungserfolg - Bundespolizei überführt Taschendieb

Bundespolizeiinspektion Kassel

Schneller Ermittlungserfolg - Bundespolizei überführt Taschendieb

Fulda und Büdingen (Wetteraukreis)

Einen 27-jährigen Wohnsitzlosen entlarvten die Beamten vom Bundespolizeirevier Fulda nur drei Tage nach der Tat als Dieb. Der Mann entwendete am 25. März, während der Zugfahrt von Frankfurt am Main in Richtung Fulda, die Geldbörse einer 19-Jährigen aus der Domstadt.

Trotz Verfolgung durch das Diebstahlopfer, konnte der Mann zunächst flüchten. Zur Beute gehörten rund 50 Euro Bargeld sowie u. a. die EC-Karte der Frau.

Videobilder überführten den Langfinger

Die Auswertung der Videobilder aus dem Zug und aus einer Tankstelle in Büdingen (Wetteraukreis) brachten die Ermittler schnell auf die Spur des 27-Jährigen.

Dieb zahlt mit gestohlener EC-Karte

Kurz nach der Tat benutzte der Mann in der Büdinger Tankstelle mehrfach die EC-Karte des Opfers, um kleinere Beträge damit zu bezahlen. Da der Verkäufer der Tankstelle bei den Bezahlvorgängen Verdacht schöpfte, ließ er sich den Ausweis des bis dahin Unbekannten zeigen und informierte anschließend die Bundespolizei.

Anhand des gesicherten Bildmaterials und der getragenen Kleidung des Täters, konnte auch die 19-Jährige den Tatverdächtigen eindeutig identifizieren. Gemeldet war der Mann aus Algerien in einer Büdinger Erstaufnahmeeinrichtung. Bei einer Dursuchung seiner Unterkunftsräume stellten die Ermittler eine Kleinstmenge Cannabis sicher.

Die Bundespolizei hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Betrugs (Computerbetrug vgl. § 263a StGB) eingeleitet. Der Mann blieb auf freiem Fuß.

