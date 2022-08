POL-MR: Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg: Einbruch in Fitnessstudio Unbekannte gelangten zwischen 23 Uhr am Mittwoch, 17. August, und 11.30 Uhr am Donnerstag gewaltsam in ein Fitnessstudio in der Straße Krummbogen und entwendeten von dort technische Geräte im Wert von etwa 500 Euro. Zudem entstand ein Schaden von etwa 100 Euro an einer Tür. Die Kripo Marburg bittet um ...

