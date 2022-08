Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Holzbrett trifft Linienbus + Einbrecher unterwegs + Außenspiegel beschädigt + Motorrollerfahrer unter Drogeneinfluss

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Holzbrett trifft Linienbus

Was passierte in der Nacht zum Dienstag, 23. August, um etwa 00.30 Uhr, an der Regenbogenbrücke beim Christa-Czempiel-Platz? Flog der Gegenstand, wohl ein Holzbrett von der Brücke aus auf den fahrenden Bus oder hat man diesen von oben auf den bereits stehenden Bus fallen lassen? Dieser Frage geht gegenwärtig die Polizei Marburg auf den Grund und sucht zur Klärung nach Zeugen. Wer war zur fraglichen Zeit am Richtsberg bei der Bushaltestelle oder in Brückennähe und wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen könnten? Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederweimar - Einbrecher unterwegs - Kripo sucht Zeugen

In der Nacht zum Dienstag, 23. August, drangen Einbrecher in Niederweimar in das Gemeindezentrum der Kirche sowie in mindestens drei Geschäftsräume ein und versuchten es bei zwei weiteren. Nach den Spuren und der Beute bei den vollendeten Taten, suchten der oder die Täter nach Bargeld. Sie richteten bislang einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro an und machten dabei eine vergleichsweise geringe Beute von wenigen Hundert Euro. Tatorte der bislang bekannten sechs Taten waren die Herborner Straße und die Straßen Baumgarten und zur Kirche, Tatzeit die Nacht zum Dienstag, 23. August, zwischen 18 und 06 Uhr. Wer hat in der Nacht verdächti9ge Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel - Außenspiegel beschädigt

Auf noch unbekannte Weise entstand am rechten Außenspiegel eines grauen VW UP ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Auto parkte zur Tatzeit zwischen 06 Uhr am Sonntag und 06.30 Uhr am folgenden Dienstag, 23. August, vor dem Anwesen Zu den Sandbeeten 4. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Motorrollerfahrer unter Drogeneinfluss

Der Drogentest des 54 Jahre alten Rollerfahrers, den die Polizei am Dienstag, 23. August, um 09.25 Uhr in der Deutschhausstraße kontrollierte, reagierte positiv auf Cannabis. Die Polizei beendete die Fahrt und veranlasste eine Blutprobe.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell