Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.12.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6/ Neuenstein: Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn

Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg führten am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 6 bei Neuenstein Geschwindigkeitsmessungen durch. Zwischen 12.45 Uhr und 18.15 Uhr kontrollierten die Polizisten die Geschwindigkeit von über 5.500 Fahrzeugen. Dabei waren die Fahrer und Fahrerinnen von 436 Fahrzeugen zu schnell unterwegs. Das sind rund acht Prozent der Kontrollierten. Vier Fahrzeugführer müssen nun mit Fahrverboten rechnen. Tagesschnellster war ein Verkehrsteilnehmer, der bei erlaubten 120 Stundenkilometern mit 181 Kilometern pro Stunde unterwegs war.

Öhringen: Alkoholisiert gegen Baumstamm gefahren

Unter Alkoholeinfluss übersah ein 27-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag einen auf der Straße liegenden Baumstamm und kollidierte mit diesem. Der Fahrer eines Seats war gegen 0.30 Uhr auf der Landesstraße von Friedrichsruhe in Richtung Öhringen unterwegs, als er mit dem witterungsbedingt auf der Straße liegenden Baumstamm zusammenstieß. Die Schäden am Fahrzeug blieben mit einer Höhe von rund 500 Euro vergleichsweise gering, jedoch viel den Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme auf, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von rund ein Promille, weshalb der Seat-Fahrer die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten musste. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell