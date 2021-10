Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Protokoll einer Vollmond-Nacht

Märkischer Kreis (ots)

Eine Vollmond-Nacht im Märkischen Kreis.

Ein Auszug aus unseren nächtlichen Einsätzen:

22.56 Uhr: Ein schwarzer Hund läuft über die Heinrichstraße in Plettenberg. Wir fahren die Straße ab: Keine Feststellungen.

23.44 Uhr: Lärm auf einem Spielplatz am Schwitter Weg in Menden: Wir fahren hin. Niemand da.

0.15 Uhr: Ein Lkw soll in Schlangenlinie über die Sauerlandlinie fahren. Wir finden den Lkw nicht mehr und informieren die Nachbar-Dienststellen.

0.26 Uhr: Auto-Einbruch Auf der Aemes in Iserlohn. Wir nehmen eine Anzeige auf. Der Täter hebelt zwei Scheiben auf, erbeutet jedoch nichts.

0.33 Uhr: An der Treppenstraße in Iserlohn schreit eine verwirrte Frau herum. Wir bringen sie nach Hause.

0:33 Uhr: Ein Minderjähriger treibt sich an der Schule am Rothenstein in Meinerzhagen herum. Wir sammeln ihn ein, die Mutter holt ihn ab.

1.26 Uhr: Eine Zeugin in Lüdenscheid macht eine verdächtige Beobachtung auf einem Firmengelände an der Schlachthausstraße. Wir sind froh über aufmerksame Bürger! Aber diesmal finden wir keinen Hinweis auf Straftaten.

1.29 Uhr: Verdächtige Geräusche von der Lehmkuhler Straße in Plettenberg. Ein Reh hat sich verfangen. Wir leisten Tierhilfe.

2.15 Uhr: Ruhestörung an der Schlesischen Straße in Iserlohn. Wir ermahnen zur Ruhe.

2.23 Uhr: Ruhestörung in einem Haus an der Freiheitstraße in Altena: Wir ermahnen zur Ruhe.

2.44 Uhr: Ein Autofahrer auf der Oststraße in Iserlohn muss pusten. Er hat zu viel getrunken. Wir schreiben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und einen Bericht ans Straßenverkehrsamt.

3.46 Uhr: Einbruchalarm an der Osemundstraße. Wir entdecken den Verursacher: Ein Liefer-Lkw.

4.09 Uhr: Zehn bis 15 Kühe sollen über die L 869 in Meinerzhagen spazieren. Wir finden keine Kühe. Offenbar sind sie nach Hause getrabt.

4.26 Uhr: Laute Musik und Party in einer Wohnung an der Karlstraße in Iserlohn. Wir ermahnen zur Ruhe.

5.20 Uhr: Der Verkehr nimmt zu: Der erste Unfall an diesem Morgen im Kreisverkehr Neue Mühle in Neuenrade. Niemand verletzt.

5.52 Uhr: Einbruch in einen Transporter an der Sophie-Scholl-Straße in Iserlohn.

Dazwischen: Viele Kontrollfahrten ohne Feststellungen. Eigentlich eine ganz normale Nacht - trotz Vollmond. (cris)

