Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Exhibitionist ermittelt

Rheinbrohl (ots)

Am Dienstagnachmittag befand sich eine junge Frau mit ihrem Säugling auf einem Spaziergang in den Rheinanlagen in Rheinbrohl. Beim Annähern an eine Parkbank erkannte sie einen Mann, der sich ihr exhibitionierend zeigte. Nachdem die Frau den Sachverhalt am Dienstagabend der Polizeiinspektion in Linz gemeldet hatte, konnten durch unmittelbare Ermittlungen und Observation der Mann am Mittwochnachmittag dingfest gemacht werden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 60-jährigen Bewohner aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell