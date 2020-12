Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Mutmaßliche Drogendealer geschnappt

DuisburgDuisburg (ots)

Aufgrund von Hinweisen ist die Polizei am Dienstagnachmittag (29. Dezember, 14:45 Uhr) zu einem Einsatz an die Straßburger Straße ausgerückt. Zeugen hatten beobachtet, wie jemand aus dem Fenster einer Wohnung einer anderen Person eine Tüte mit weißem Pulver gezeigt haben soll. Ein Richter ordnete daraufhin eine Durchsuchung an. In der Wohnung trafen die Beamten auf zwei tatverdächtige 23 und 27 Jahre alte Männer. Sie entdeckten außerdem unter anderem zwei eingeschweißte Tüten mit weißem Pulver, bei denen es sich vermutlich um knapp zwei Kilo Amphetamin handelt. Der 27-Jährige hatte zudem eine vierstellige Summe Bargeld in kleiner Stückelung bei sich. Die Polizei nahm die beiden mutmaßlichen Dealer fest. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft werden sie heute wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einem Haftrichter vorgeführt.

