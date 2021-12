Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57587 Birken-Honigsessen, K 71 (ots)

Am Mi., 29.12.2021, gegen 14:09 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Opel Astra, die Kreisstraße 71 aus Richtung Birken-Honigsessen kommend in Fahrtrichtung Morsbach. In Höhe Dietershagen kam ihm eigenen Angaben zufolge ein mutmaßlich weißer Pkw entgegen, der nicht die rechte Seite der Fahrbahn einhielt. Aufgrund dessen musste der 51-Jährige nach rechts ausweichen, geriet auf das unbefestigte Bankett und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach auf etwa 10 Metern einen Weidezaun und kam auf der Weide zum Stehen. Am Pkw entstand mittlerer Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell