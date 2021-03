Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannter klaut Rennrad und lässt Cityroller zurück

Longuich (ots)

Ein bisher unbekannter täter hat am Sonntag, 21. März, in der Zeit zwischen 08.15 Uhr und 09.15 Uhr, ein hochwertiges Cannondale Rennrad aus dem Innenhof eines Wohnanwesens im Maximinerhof entwendet. Kurios: der oder die Täter ließen einen blauen Cityroller am Tatort zurück. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem abgebildeten Cityroller machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502-9157-46, in Verbindung zu setzen.

