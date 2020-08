Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau

Erzingen: Junger Roller-Fahrer flüchtet vor Polizei - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein weiß-gelber Roller fiel am Freitag, 21.08.20, gegen 17.40 Uhr, der Polizei in der Gartenstraße in Erzingen auf, da dieser ohne Kennzeichen unterwegs war. Nachdem der Streifenwagen gewendet war und der Roller-Fahrer in der Degernauer Straße einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete der junge Fahrer in Richtung des Rathauses. Mehrfach missachtete er auf seiner Flucht die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer. Mittels Sondersignal und auch Außenlautsprecher wurde er zum Anhalten aufgefordert, was der Jugendliche weiterhin missachtete. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er weiter über drei Kreuzungen bis er im Bereich Gartenstraße / Schlitenbacherstraße nach rechts abbiegen wollte. Vermutlich durch einen technischen Defekt verlangsamte sich sein Roller und die Flucht war damit beendet. Der Roller wurde sichergestellt und der Jugendliche seinem Vater übergeben. Ihn erwarten wegen der Verkehrsverstöße diverse Strafanzeigen. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751/89630) sucht Zeugen oder Personen, die durch den Roller-Fahrer gefährdet wurden.

