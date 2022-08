Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung - Räuber identifiziert + Kontrollen in Neustadt + Einmal Kokain - zwei Mal THC

Landkreis - Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung - Räuber identifiziert

(Bezug: Presseinformationen vom 22. August(Öffentlichkeitsfahndung) und vom 08. August "Flucht ohne Beute")

Die am Montag, 22. August, verbreitete Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Täter eines Überfalls auf eine Bäckereifiliale war erfolgreich. Bei dem mit Bild gesuchten Beschuldigten handelt es sich um einen 36 Jahre alten, deutschen Staatsangehörigen. Der Mann trat bislang polizeilich noch nicht wegen derart schwerwiegender Taten in Erscheinung. Kurz nach der Veröffentlichung der Fahndung gab es bereits Hinweise zur möglichen Identität des im Landkreis lebenden Mannes. Letztlich stellte sich der Mann über seinen Rechtsanwalt. Der 36-Jährige, bei dem die Polizei diverse Beweismittel, u.a. auch das bei der Tat verwandte Messer sicherstellte, macht von seinem Recht zu Schweigen Gebrauch. Gegen den Mann lagen keine Haftgründe vor, sodass die Polizei ihn in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entließ.

Neustadt - Kontrollen in Neustadt

Am Mittwoch, 24. September war die Polizei Stadtallendorf gemeinsam mit Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei zwischen 14 und 22 Uhr verstärkt in Neustadt unterwegs. Bei zwei stationären Verkehrskontrollen und den präventiven Fußstreifen in der Stadt, im Bürgerpark und im Industriegebiet wurden 36 Personen und 13 Fahrzeuge überprüft. Wegen verkehrsrechtlicher Verstöße verwarnte die Polizei fünf Fahrer und legte gegen drei weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen vor. Bei den Fußstreifen fiel ein Mann wegen einer Tätowierung auf, die den Verdacht eines Verstoßes gegen das Strafgesetzbuch (§ 86 a StGB) begründete. Die Polizei legt die Anzeige zur Prüfung der Strafbarkeit des öffentlich sichtbaren Symbols der Staatsanwaltschaft vor. Außerdem gab es ein weiteres besonderes Geschehen. Zwar konnte die Polizei einen sofort bei Sichtung der Streife schnell davonrennenden Mann nicht mehr einholen, aber die Streife sah, dass er auf der Flucht etwas wegwarf. Es handelte sich dabei um eine offenbar aus einem Auto am Freibad in Neustadt gestohlene Geldbörse. Die Geldbörse war noch komplett mit Geld und Ausweisen gefüllt und der Besitzer, dem die Polizei die Börse zurückbrachte, hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt.

Fronhausen/Marburg/Kirchhain - Einmal Kokain - zwei Mal THC

Die Polizei zog am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag drei Autofahrer aus dem Verkehr, nachdem die jeweiligen Drogentests positiv reagierten. Die Polizei veranlasste jeweils die erforderlichen Blutproben und unterband die Weiterfahrten durch Sicherstellung des Autoschlüssels. Um 10.35 Uhr fiel ein 35 Jahre alter Mann bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Fronhausen auf. In Marburg war es um 14.40 Uhr ein 40 Jahre alter Mann und in Kirchhain in der Nacht zum Donnerstag, um 01.50 Uhr ein 42 Jahre alter Mann.

