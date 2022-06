Mühlingen (ots) - Unbekannte haben am Montag im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr einen Diebstahl auf der Hohenfelser Straße begangen. Die Diebe klauten von einem Zweirad das Kennzeichen "KN-LG 612". Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Kennzeichenschilds nimmt die Polizei in Stockach, Telefon 07771 9391-0, entgegen. Rückfragen bitte an: Jörg-Dieter ...

mehr