Balgheim (ots) - Zeugen sucht die Polizei zu einem Raub in einem Einkaufsmarkt in der Tuttlinger Straße am Freitagabend. Kurz vor 21 Uhr bedrohte ein Unbekannter eine 29-jährige Verkäuferin und forderte unter Vorhalt eines Messers die Tageseinnahmen aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß. Zeugen ...

mehr