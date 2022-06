Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Pfaffenweiler) Kind achtet nicht auf Auto (21.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Kind bei einem Unfall am Dienstag gegen 8 Uhr auf der Straße "Dahlienweg". Eine 11-Jährige fuhr mit ihrem Tretroller auf dem Gehweg des Dahlienwegs und wollte nach links in die Straße "Neuer Weg" abbiegen. Deshalb fuhr sie vom Gehweg auf die Straße, wo sie mit einem BMW eines 53-Jährigen zusammenstieß. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell