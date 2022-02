Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beckedorf: Anwohnerin beobachtet Diebstahl - Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Haa) Am späten Dienstagabend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen zu einem Diebstahl nach Beckedorf alarmiert. Eine Anwohnerin hatte aus dem Fenster ihres Hauses in der Straße Westerntor beobachtet, wie zwei Männer mit einem kastenförmigen, dunklen Kombi rückwärts in die Einfahrt des gegenüberliegenden Grundstücks gefahren waren. Die 36-Jährige konnte sehen, wie die beiden Personen ausstiegen und dann nach kurzer Zeit einen großen Gegenstand in den Pkw einluden. Um was für einen Gegenstand es sich dabei handelte, konnte sie aufgrund der Dunkelheit nicht erkennen.

Da es an der gleichen Örtlichkeit bereits zu dem Diebstahl eines auf der angrenzenden Weide gehaltenen Schafes gekommen war, vermutete die Frau, dass es sich bei dem Gegenstand wieder um eines der Tiere gehandelt hatte. Sie verständigte die Eigentümerin der Schafe.

Als diese später am Ereignisort eintraf, konnte sie feststellen, dass zwar kein Schaf, aber eine Rüttelplatte von der auf dem Grundstück befindlichen Baustelle entwendet worden war.

Die Polizeibeamten nahmen die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls auf und bitten Zeugen, die in dem Zeitraum von 22:15 Uhr bis 22:30 Uhr in Beckedorf und Umgebung einen dunklen kastenförmigen Kombi, besetzt mit zwei Personen, gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

Weiter weisen die Beamten darauf hin, bei ungewöhnlichen Umständen lieber einmal zu viel als zu wenig die Polizei zu verständigen. Denn nur, wenn verdächtige Umstände und Beobachtungen direkt an die Polizei gemeldet werden, besteht auch eine gute Chance, eine eventuell gerade stattfindende oder stattgefundene Straftat aufzuklären.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell