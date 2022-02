Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erneuter Diebstahl des Hinweisschildes "Geographische Mitte Niedersachsens"-Zeugenaufruf

27318 Hoyerhagen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zum wiederholten Mal das Hinweisschild "Geographische Mitte Niedersachsens" in 27318 Hoyerhagen. Der Tatzeitraum kann in den Bereich vom 21.01.2022, 08:00 Uhr bis zum 22.01.2022, 15:00 Uhr, eingegrenzt werden. Die Samtgemeinde Grafschaft Hoya erstattet Strafanzeige. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hoya unter der Rufnummer 04251/934640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell