Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) E-Bike trotz massivem Schloss gestohlen

Tuttlingen (ots)

Ein Mountainbike mit E-Antrieb ist am Montag im Mühlenweg beim TuWass gestohlen worden. Die Besitzerin hatte ihr anthrazit-rotes Centurion-E-Bike mit einem massiven Kettenschloss an einer Betonsäule gesichert. Dennoch gelangte das über 4000 Euro teure Rad in die Hände eines Diebes. Die Polizei hat eine Diebstahlsanzeige aufgenommen und geht davon aus, dass das Rad zwischen 14.20 Uhr und 22.45 Uhr gestohlen wurde. Hinweise zum Dieb und Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei Tuttlingen unter Telefon 07461 9410 entgegen.

