Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht in Hartwigstraße: Ermittler fahnden nach weißem Lkw und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Nachdem die Auswertung von Spuren und die Ermittlungen konkrete Hinweise auf einen weißen Lkw als Verursacher ergeben haben, wenden sich die zuständigen Beamten der Unfallfluchtgruppe nun mit einem Zeugenaufruf nach einem Unfall im Kasseler Stadtteil Wesertor an die Öffentlichkeit. Ereignet hatte sich dieser bereits im Zeitraum zwischen dem 23. Februar, 20 Uhr, und dem 25. Februar, 14 Uhr. Ein Anwohner hatte in diesem Zeitraum seinen grauen Hyundai i10 am Fahrbahnrand der Hartwigstraße abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkam, entdeckte er den erheblichen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite, die der Straße zugewandt war (siehe Foto). Vom Verursacher des Schadens in Höhe von 5.000 Euro, der vermutlich von der Hartwigstraße nach rechts in die Gartenstraße abgebogen war, fehlte jedoch jede Spur.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

