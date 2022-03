Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher erbeuten Goldschmuck und Geld: Kripo sucht Zeugen in Niederzwehren

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Reichenberger Straße in Kassel am gestrigen Montag suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10:00 und 13:25 Uhr über die Wohnungstür in die Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses eingebrochen. Dort durchsuchten sie akribisch alle Räume nach Wertsachen und verteilten dabei den Inhalt von Schränken und Schubladen in der gesamten Wohnung. Mit vorgefundenem Bargeld und hochwertigem Goldschmuck flüchteten sie anschließend nach draußen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei nach der Feststellung des Einbruchs durch die Bewohnerin fehlte von den Tätern bereits jede Spur.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

