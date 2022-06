Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim

Kreis Tuttlingen) Raub in Einkaufsmarkt

Polizei sucht Zeugen (17.06.2022)

Balgheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Raub in einem Einkaufsmarkt in der Tuttlinger Straße am Freitagabend. Kurz vor 21 Uhr bedrohte ein Unbekannter eine 29-jährige Verkäuferin und forderte unter Vorhalt eines Messers die Tageseinnahmen aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß. Zeugen konnten den Räuber wie folgt beschreiben: etwa 175 cm groß, kräftig, gebräunter Teint, bekleidet mit hellblauen Kurzarmhemd. Der Mann trug eine medizinische Maske und war mit einem schwarzen Messer bewaffnet. Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Tel. 07461 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell