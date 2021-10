Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: PKW brennt vollständig aus

Güstrow (ots)

In der Nacht zum 05.10.21, gegen 02:00 Uhr ereignete sich in der Güstrower Albanstraße ein Brand eines PKWs. Bei Eintreffen der Polizeikräfte und der Feuerwehr brannte dieser bereits in voller Ausdehnung. Durch den Brand wurden zudem ein weiterer in der Nähe abgestellter PKW und angrenzende Bäume beschädigt. Die Feuerwehr Güstrow war mit 2 Fahrzeugen im Einsatz. An beiden PKWs entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich insgesamt auf 55.000 Euro. Ein Brandursachenermittler übernahm die weiteren Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Güstrow zu wenden (03843/2660).

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell