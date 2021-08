Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch am 2. September

Lingen (ots)

Am 2. September findet der nächste kostenlose Motorradfahrerstammtisch der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen statt. Ab 17 Uhr können sich alle Interessierten auf dem Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße in Lingen einfinden. Gegen 18 Uhr berichtet Jan Leutenantsmeyer von den unzähligen Motorradtreffen dies- und jenseits der Grenzen, wobei er etliche davon selbst organisiert hat. Wie gewohnt, sorgt die Verkehrswacht Lingen für warme und kalte Getränke und eine Kleinigkeit zu Essen.

