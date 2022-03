Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kupferkabeldiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Hinter den Planken, Freitag, 18.03.22, 12.20 Uhr - Donnerstag, 24.03.22, 08.00 Uhr EINBECK (schw) - In der Zeit von Freitag, 18.003.22, 12.20 Uhr bis Donnerstag, 24.03.22, 08.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehr als zehn Erdungskabel aus Kupfer. Die Geschädigte Firma aus Bayern teilte mit, dass die Kabel am Freitag, 18.03.22, gegen 12.20 Uhr in einer geschlossenen Garage in Erzhausen verwahrt wurden. Als die Firma die Garage am Donnerstag, 24.03.22, gegen 08.00 Uhr wieder aufsuchte, stellte ein Mitarbeite der Firma fest, dass die Kabel nicht mehr vorhanden waren. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum in Erzhausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

