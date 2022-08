Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auf der Flucht falsch durch die Einbahnstraße - Polizei sucht gefährdeten Lkw-Fahrer + Autofahrt mit über 1,3 Promille

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe - Auf der Flucht falsch durch die Einbahnstraße - Polizei sucht gefährdeten Lkw-Fahrer

In der Nacht zum Freitag, 26. August, endete um 03.25 Uhr die kurze Flucht eines Autofahrers mit einem leichten Unfall und seiner anschließenden Festnahme. Ein Lastwagenfahrer musste dem auf der Flucht verkehrtherum durch eine Einbahnstraße fahrenden Auto ausweichen. Die Polizei bittet diesen Lastwagenfahrer, sich unter Tel. 06421 406 0 zu melden. Der später festgenommene 18 Jahre alte Fahrer hatte die bevorstehende Verkehrskontrolle in Cölbe bemerkt und Gas gegeben. Er missachtete danach sämtliche Anhaltesignale der Polizei, konnte diese aber trotz der Fahrt entgegen der Einbahnstraße nicht abschütteln. Bei einem Wendemanöver nach einem Stopp stieß er mit dem Heck seines Autos gegen eine Mauer, richtete jedoch "nur" einen Schaden am Auto an. Die weitere Flucht zu Fuß endete schließlich mit der Festnahme im Feld, bei der er auch noch Widerstand leistete. Der Alkotest war negativ, jedoch besteht der Verdacht des Einflusses von Betäubungsmitteln. Einen Test dazu lehnte der junge Mann ab. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Lahntal - Autofahrt mit über 1,3 Promille

Für einen 38 Jahre alten Mann endete die Autofahrt mit der Polizeikontrolle am Donnerstag, 25. August, um 22.50 Uhr in der Siegener Straße im Lahntal. Der Alkotest des Mannes hatte über 1,3 Promille angezeigt. Die Polizei beschlagnahmte zudem den Führerscheinsicher und veranlasste eine Blutprobe.

