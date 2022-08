Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Nackter Mann nur mit Wanderschuhen und Rucksack +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain - Nackter Mann nur mit Wanderschuhen und Rucksack

Ein nur mit Wanderschuhen und Rucksack bekleideter Mann löste bei einer Spaziergängerin, die mit ihrem minderjährigen Sohn und einem Hund unterwegs war, nur durch seinen Anblick und den gleichen Weg, den er einschlug, ein mulmiges Gefühl von Angst und Sorge aus. Zu einem Kontakt zwischen dem Mann und den Spaziergängern war es nicht gekommen, auch zu keiner sonstigen auffälligen Verhaltensweise des nackten Mannes. Die Polizei bittet ein Wanderpaar, welches mit der Spaziergängerin ins Gespräch kam, sich zu melden. Bei diesem Wanderpaar handelt es sich um eine geschätzt etwa 1,60 Meter kleine Frau mit glatten rötlichen, schulterlangen Haare. Der wahrscheinlich älter als 60Jahre alte Mann hatte nur einen Haarkranz, schien etwas zu schielen und war größer, vermutlich über 1,75 Meter, und sehr schlank. Der Vorfall war am Sonntag, 21. August, zwischen 10 und halb elf im Wald zwischen Kirchhain und Burgholz.

Auch von dem nackt durch den Wald wandernden Mann liegt eine Personenbeschreibung vor.

- über 170 groß und nicht größer als 180 - schlank, nicht trainiert - blond-rötliche Haare als Haarkranz - helle Haut - Schnauzer bis zu den Mundwinkeln - Kein Schmuck, keine Tattoos, keine Piercings - braune Wanderschuhe - roter Rucksack mit grauen Schnüren an den Trägern sowie grünen Absätzen über den Schultern - mutmaßlich deutscher/europäischer Herkunft.

Wer kennt diesen Mann? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Selbstbefriedigung im Gebüsch

Der Polizei liegt eine Anzeige vor, nach der sich ein Mann am Mittwoch, 24. August, gegen 08.10 Uhr mit einer heruntergelassenen Hose im Gebüsch befand und sich selbst befriedigte. Die Polizei ermittelt wegen der exhibitionistischen Handlungen (§183 StGB), sucht weitere Zeugen oder Opfer und bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen Der wohl sonnengebräunte Mann, vermutlich deutscher oder europäischer Herkunft, war etwa um die 1,80 Meter groß und zwischen 40 und 45 Jahre alt. Er wirkte muskulös, kräftig und trainiert, hatte eine Figur wie ein Kraftsportler oder Bodybuilder, kräftig aber nicht dick. Das kurze Haar war blond. Er trug ein dunkel blaues T-Shirt mit weißer Aufschrift und eine kurze Jeanshose. Der Vorfall war auf dem Parkplatz der Alten Unibibliothek an der Wilhelm-Röpke-Straße. Der Mann stand am Gebüsch neben der Treppe zur Kurt-Schuhmacher-Brücke, über die er dann den Tatort auch verließ. Wer hat den Mann noch gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell