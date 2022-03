Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Ruppertsweiler (ots)

Am Samstag, den 19.03.2022, gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Lemberger Straße, Ruppertsweiler ein Verkehrsunfall mit Flucht. Eine 59-jährige Frau aus Pirmasens befuhr die genannte Straße in Richtung Hauptstraße. In einer Kurve kam ihr ein PKW entgegen, welcher mittig auf der Fahrbahn fuhr. Die Frau musste nach rechts ausweichen und streifte den ordnungsgemäß geparkten LKW eines 34-jährigen Mann aus Ruppertsweiler. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht. An dem PKW der 59-jährigen Frau und dem LKW des 34-jährigen Mannes entstand Sachschaden in Höhe von 10.500,00 Euro. Bei dem flüchtenden Fahrer soll es sich um einen Mann mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell